В районе Зябликово заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который оснащен двумя бассейнами.

Двухэтажное сооружение, площадью более четырех тысяч квадратных метров, было создано по уникальному проекту с привлечением современных инженерных технологий. Фасад здания обшит металлическими панелями белого, желтого и черного цветов.

В спортивном комплексе запустили два плавательных бассейна размером 25 на 16 метров и 10 на 6 метров с чашами из нержавеющей стали. Также открыт зал для групповых занятий площадью более 200 квадратных метров.

Для удобства посетителей обустроены комфортные раздевалки с душевыми и санузлами. На территории спортивного комплекса также размещён медицинский блок. Перекус можно устроить в буфете на 19 мест.

Спортивный комплекс адаптирован для маломобильных граждан. Прилегающая территория благоустроена: высажены газоны, деревья и кустарники, обустроены парковки, удобные подъезды и тротуары.

Единовременная пропускная способность комплекса составляет более 110 человек. Ожидается, что его будут посещать свыше 650 человек ежедневно.

В настоящее время в комплексе проводятся занятия по плаванию и аквааэробике. Планируется открытие секций по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и современной хореографии, дзюдо, йоге, пилатесу и общей физической подготовке. Также будут организованы группы в рамках проекта «Московское долголетие».

Посетителям предоставляется возможность заниматься самостоятельно или с помощью индивидуального тренера. Также можно арендовать спортивные зоны для групповых занятий, организованных как юридическими, так и физическими лицами.