Специалисты российской компании «Шлифовальные станки» (входит в Холдинг «СТАН») за шесть месяцев спроектировали и собрали отечественный инструментальный магазин на 18 позиций для автоматической установки шлифовальных кругов в мотор-шпиндель. Максимальная масса круга в сборе с оправкой — 60 кг. До этого единственным мировым производителем систем такого размера и функциональности была германская компания Haas Schleifmaschinen GmbH. Весной 2026 года новинка находится на испытаниях.

Ключевой особенностью разработанного в России магазина является его способность работать с тяжелыми кругами в сборе с оправкой массой до 60 кг. Примечательно, что данная конструкция предназначена исключительно для шлифовальных кругов, в отличие от стандартных решений для режущего инструмента. Создание этого узла стало вынужденным, но закономерным ответом на санкционные ограничения и полное прекращение поставок аналогичного оборудования из-за рубежа.

Разработка закрыла критически важную технологическую нишу, ранее монопольно занимаемую германской компанией Haas Schleifmaschinen GmbH из города Охенхаузен. В то время как аналогичное оборудование от Haas может стоить от нескольких десятков до 180 000 евро (более 16,5 миллионов рублей), в зависимости от конфигурации (например, их системы с магазином на 70 позиций), российская разработка позволяет не только сэкономить валютные средства, но и полностью отказаться от импортных поставок, гарантируя технологический суверенитет в этой области.

Подавляющее большинство компонентов новинки, включая значительную часть деталей, производится в России на самом предприятии. Критически важное программное обеспечение для управления магазином также было полностью разработано собственными силами компании «Шлифовальные станки» и встроено в единую систему ЧПУ станка. Это полностью российское решение — от конструкторской документации и механики до программного обеспечения.

Весной 2026 года первый образец инструментального магазина проходит полный цикл испытаний. Завершить сертификацию и получить сертификат российского производства на данный компонент планируется в начале 2027 года. Затем планируется запуск его в серийное производство. Первыми носителями новой разработки станут отечественные шлифовальные станки СТАН модели SXS 512 ТС.

Проведённый анализ показывает, что на данный момент не удалось найти китайских аналогов, напрямую соответствующих инструментальному магазину, разработанному предприятием «Шлифовальные станки» холдинга «СТАН». Российское решение обладает уникальной для рынка комбинацией характеристик, которая, по-видимому, не имеет прямых аналогов среди китайских производителей. Главное отличие, которое делает эту разработку уникальной, — это совмещение трёх параметров: