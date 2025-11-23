Студенческий луг в Княгинино

В малом городе Нижегородской области, где каждый пятый — студент, архитектурное бюро «ГОРА» спроектировало необычное общественное пространство, где каждому институту и жителю Княгинино найдется место и занятие по душе.

Смотровая площадка над рекой Лена в Якутии

Как передать в форме динамику весеннего ледохода на реке Лена, когда лед трескается, ломается и уходит вниз по течению, превращая реку в живую, движущуюся силу? Архитекторы якутского бюро grd:studio, кажется, нашли ответ на этот вопрос.

Мы нашли образ в самом природном явлении — в трескающемся льде. Форма площадки развита как фрагмент ледяного поля, расколотого весенним солнцем: асимметричная, острая, будто застывшая в движении.

Для реализации выбран кортен — материал, который «стареет красиво» и естественно взаимодействует с климатом. Его поверхность окисляется, образуя патину, похожую на следы времени, ветра и холода.

Так архитектура становится частью ландшафта — не навязываясь, а тихо проживая его вместе с природой.

Главная идея смотровой площадки — не тревожить природу, а услышать ее.

Не создавать шумный объект ради формы, а встроить архитектуру в ритм места, сделать ее естественным продолжением берега и ветра.

Площадка спроектирована как точка наблюдения и созерцания, где человек может почувствовать масштаб реки и северного ландшафта, не нарушая их покоя.

Мы стремились обеспечить удобство людям, не меняя характер территории, а подчеркнув ее природную энергию и тишину.

Архитектура становится арт-объектом — не через декорацию, а через честный диалог формы, материала и контекста.

Так рождается пространство, где эстетика вырастает из уважения к земле, климату и времени.

В процессе строительства мы изменили основу площадки — убрали настил и сделали ее словно выходящей из земли.

Так объект стал естественнее смотреться в ландшафте и сильнее ощущаться как часть природы, а не надстройка над ней.

Благоустройство ЖК Costura Town в Казани

В историческом сердце Казани, на территории Суконной Слободы, реализуется архитектурно-градостроительный проект Costura Town — пример осмысленного восстановления городской среды через благоустройство. Здесь, на месте утраченной промышленной территории, предпринимается попытка вернуть городу его непрерывность и ритм.

Школьный сквер и бульвар в Гусиноозерске

Концепция благоустройства была вдохновлена историей города и его главным символом — гусем. Исторически Гусиноозерск возник из небольших поселений, жители которых занимались сбором гусиных перьев на берегах местных озер, что впоследствии дало название и озеру, и самому городу.

Сквер им. М.И. Кутузова во Владивостоке

В результате благоустройства сквера в районе, в котором не было иной функции, кроме транзита, приморский город получил новое общественное пространство, в котором воссоздается кусочек Уссурийской тайги, а умозрительная привязка в Бородинской битве нашла наконец материальное воплощение.

Развитие природного парка «Мастрюки» в Самарской области

Мастрюковские озера — живописная природная территория, традиционно используемая как «фестивальная поляна» во время массовых культурных событий межрегионального масштаба, в том числе Всероссийского фестиваля бардовской песни им. Валерия Грушина. Задачей этого проекта было раскрыть потенциал территории у озер в качестве брендового для региона рекреационно-событийного природного парка. А необходимость сделать его местом круглогодичного (а не эпизодического) использования потребовала серьезной реновации существующей инфраструктуры и внедрения новой.

Музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте (4-я очередь)

Музейно-исторический парк «Остров фортов» — самый крупный в России парк, посвященный военно-морскому флоту. Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью 150 га (с акваторией) туристско-рекреационного кластера с комфортными общественными пространствами. Концепция благоустройства, созданная бюро TOBE architects, стала одним из завершающих этапов развития парка, территория которого осваивалась постепенно (начиная с 2020-го года). Основная цель заключалась в создании современного общественного пространства, которое отвечало бы на запросы общества и актуальные проблемы, а также гармонично интегрировалось бы в существующий комплекс объектов парка.