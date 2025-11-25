В Ростовской области военным передали новую партию автомобилей
На площадке выстроились «Нивы», УАЗ-«буханки», пикапы и снегоходы «Буран» — всего более 50 единиц техники.
Эти машины станут рабочими лошадками на передовой: будут подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых, доставлять грузы по бездорожью.
Новая партия — только начало. В ближайшие месяцы фронт получит более 1200 единиц транспорта. Технику закупает Минпромторг и передает через Народный фронт. За три года по такой схеме военные уже получили больше 6000 машин — от внедорожников до грузовиков.
Вместе с автомобилями подразделениям доставили гуманитарный груз — всё необходимое для бытовых нустов солдат, что не всегда предусмотрено стандартным снабжением, рассказали в Минпромторге.
