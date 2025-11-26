В Москве открылся новый судостроительный завод «Московская верфь»
В Москве завершилось строительство и состоялось открытие новой «Московской верфи».
Верфь построена в Нагатинском Затоне. Ее мощность составит до 20 единиц флота в год. Рассматривается возможность строительства как небольших прогулочных электросудов (преимущественно «Синички» вместимостью 54 пассажира), так и больших круизных судов длиной до 130 м.
ООО «Московская верфь» будет выполнять весь комплекс работ: проектирование судов, строительство и ремонт.
