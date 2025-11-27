26 ноября, на территории индустриального парка «Тюбе» в Кумторкалинском районе компания Ozon запустила первую очередь нового логистического центра. Общий объем инвестиций в проект — 14 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый комплекс Ozon в Дагестане значительно увеличит интернет-торговлю в республике, у местных производителей появится прямой доступ к многомиллионной аудитории покупателей по всей России и зарубежом, а у жителей региона, в том числе проживающих в небольших населенных пунктах, — возможность проще и быстрее приобретать товары.

Благодаря комплексу сократятся логистические издержки для малого и среднего бизнеса; уменьшатся сроки доставки товаров; вырастет число предпринимателей — уже сегодня с Ozon сотрудничают свыше трех тысяч дагестанцев; появится более 1 500 рабочих мест с перспективой роста их количества.

Логистический комплекс в Дагестане — самый крупный объект компании в СКФО. Он будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок.

Объект будет введен в эксплуатацию поэтапно. Первая очередь площадью 55 тыс. квадратных метров по полу сможет обрабатывать 180 тыс. заказов в сутки и хранить 10 миллионов товаров. После выхода на полную мощность площадь увеличится до 125 тыс. квадратных метров по полу — появится отдельная зона для крупногабаритных товаров. Центр сможет хранить 30 млн товаров и обрабатывать до 900 тыс. заказов в сутки.

Территория индустриального парка «Тюбе» в Кумторкалинском районе выбрана для возведения комплекса неслучайно. Здесь развитая инфраструктура парка и близкое пересечение федеральных трасс. Так, есть прямой выход на основные автомобильные магистрали юга России.

Новый логистический комплекс позволит удовлетворить растущий спрос на онлайн-покупки и значительно сократить сроки доставки товаров внутри региона и по всему Северному Кавказу. По итогам 9 месяцев 2025 года в Дагестане почти 350 тысяч клиентов компании. А развивают свое дело с Ozon почти 3 тысячи дагестанских продавцов. С января по сентябрь этого года их совокупный оборот вырос на 64% к такому же периоду в прошлом году.

В республике работают два сортировочных центра компании. Новый объект стал частью масштабной логистической инфраструктуры Ozon, которая насчитывает 50 фулфилмент-центров и более 170 сортировочных центров в России и СНГ. Общая складская площадь компании превышает 4 млн квадратных метров.

Напомним, соглашение о запуске в Дагестане логистической инфраструктуры маркетплейса было подписано на ПМЭФ.

