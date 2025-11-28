Новая поликлиника построена в Тюменском районе
В посёлке Богандинский Тюменского района построен филиал поликлиники Тюменской областной больницы № 19. Здесь предполагается оказание всех видов первичной медико‑санитарной помощи: от базовой до специализированной и стоматологической — для взрослых и детей. Учреждение включает взрослое и детское отделения, а также рентгено‑диагностическое. Общая площадь здания превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Новая поликлиника будет обслуживать населенные пункты: посёлок Богандинский; сёла Аманадское, Княжево, Червишево, Леваши, Онохино; деревни Марай, Кыштырла, Б. Акияры, М. Акияры, Друганова, Песьянка, Черная речка, Костылева, Мичурина, Чаплык, Головино. Общая численность прикрепленного населения — 23 466 человек, в том числе 5 375 детей.
