В Коми открыто рабочее движение по новому мосту через реку Лемью
28 ноября 2025 года открылось рабочее движение по новому мосту через реку Лемью в Корткеросском районе. Мост расположен на 22-м километре дороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Длинна объекта, состоящего из подъездных путей и моста, более 1 км.
Строительство моста обошлось почти в 400 миллионов рублей, большей частью выделенных из федерального бюджета.
Старый мост после запуска движения на новом будет демонтирован.
