MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
3 дня назад 142
42
Великоросс Дорожное строительство

В Коми открыто рабочее движение по новому мосту через реку Лемью

© komigor.com

28 ноября 2025 года открылось рабочее движение по новому мосту через реку Лемью в Корткеросском районе. Мост расположен на 22-м километре дороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Длинна объекта, состоящего из подъездных путей и моста, более 1 км.

Строительство моста обошлось почти в 400 миллионов рублей, большей частью выделенных из федерального бюджета.

Старый мост после запуска движения на новом будет демонтирован.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: komigor.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт