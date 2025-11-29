В хакасском селе Белый Яр открыт новый детский сад «Огонёк» на 120 мест
В хакасском селе Белый Яр состоялось торжественное открытие детского сада «Огонёк». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 120 детей и полностью укомплектовано современным оборудованием.
Детский сад включает семь разновозрастных групп для детей от 1,5 до 7 лет, каждая из которых имеет индивидуальное тематическое оформление. На прилегающей территории обустроены игровые площадки с навесами, спортивная зона и даже учебный огород. Проект реализован при софинансировании из федерального и республиканского бюджетов. Общий объем инвестиций составил 220 миллионов рублей.
С 2019 года в Хакасии построено 10 школ и 18 детских садов, капитально отремонтировано более 180 образовательных учреждений. Новый детский сад в Белом Яре стал частью системной работы по развитию социальной инфраструктуры в сельских территориях республики.
