В Тляратинском районе завершились работы по обновлению отрезка трассы «Анцух — Тлярата» с нулевого по двенадцатый километр. Ключевым событием стало открытие первой в республике противолавинной галереи. Проект реализован в рамках государственной программы, направленной на улучшение транспортной доступности районных центров за счет строительства дорог с твердым покрытием.

Эта автомагистраль, имеющая республиканское значение, служит единственным путем, связывающим основную часть населенных пунктов Тляратинского района и его административный центр с магистральной сетью дорог Дагестана. Это имеет критическое значение для социально-экономического роста региона.

В процессе реконструкции был модернизирован мост, уложен новый слой асфальтобетона, а также внедрены различные меры для повышения безопасности движения транспорта.

В ежедневном режиме на объекте трудилось более шестидесяти рабочих и было задействовано более двадцати единиц специализированной техники.