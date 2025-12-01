В Дагестане введена в эксплуатацию первая противолавинная галерея
В Тляратинском районе завершились работы по обновлению отрезка трассы «Анцух — Тлярата» с нулевого по двенадцатый километр. Ключевым событием стало открытие первой в республике противолавинной галереи. Проект реализован в рамках государственной программы, направленной на улучшение транспортной доступности районных центров за счет строительства дорог с твердым покрытием.
Эта автомагистраль, имеющая республиканское значение, служит единственным путем, связывающим основную часть населенных пунктов Тляратинского района и его административный центр с магистральной сетью дорог Дагестана. Это имеет критическое значение для социально-экономического роста региона.
В процессе реконструкции был модернизирован мост, уложен новый слой асфальтобетона, а также внедрены различные меры для повышения безопасности движения транспорта.
В ежедневном режиме на объекте трудилось более шестидесяти рабочих и было задействовано более двадцати единиц специализированной техники.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0