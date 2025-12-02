В Красноярске в минувшие выходные состоялось торжественное открытие многофункционального комплекса «Айсберг» в Северном. Так, 29 ноября 2025 года вышеуказанный бассейн, расположенный на улице 9 Мая, 57А, распахнул двери для гостей.На мероприятии выступили спортсмены Красноярского края: чемпионы по плаванию в разных дисциплинах.

Новый спорткомплекс, ранее получивший положительное заключение Стройнадзора, оснащен:

двумя бассейнами: Взрослым (25 метров, 6 дорожек) и детской чашей для обучения плаванию;

тренажерным залом;

залом для йоги;

музеем спорта.

«Айсберг» уже передан на баланс спортивной школы олимпийского резерва «Энергия». Здесь будут работать секции по водным видам спорта и проходить занятия для старшего поколения по проекту «Сибирское долголетие».

Кроме этого, в рамках реализации всероссийского проекта «Плавание для всех» отведено время общеобразовательным школам для уроков физической культуры. В новом бассейне будут проводиться соревнования муниципального уровня и занятия частных клубов по плаванию.

В здании бассейна свою деятельность также будут осуществлять 2 тренера-преподавателя по шахматам и шашкам спортивной школы «Вертикаль», а также планируется открыть клуб по месту жительства по шахматам и шашкам, в котором смогут заниматься более 40 человек.

Пока комплекс будет работать в тестовом режиме с 8.00 до 20.00. Уточним, вход для детей — 96 рублей, для взрослых — 204 рубля. Для участников СВО и их семей посещение бесплатно.

https://www.adm...?RecordID=27505

https://dzen.ru...Sq0i073c2rwSYH4