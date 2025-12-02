В Твери сделали то, что раньше приходилось ждать из-за рубежа. На заводе «Тверькоммаш» испытали и уже запустили в производство вакуумный экскаватор ТКМ 727S — машину, которая в России появилась впервые.

До сих пор технику такого класса выпускали лишь две компании в мире. Теперь у российских коммунальщиков, строителей и аварийных служб есть свой вариант.

Как рассказали в правительстве Тверской области, эта машина работает не ковшом, а мощным насосом: она буквально высасывает грунт. Это единственный безопасный способ, например, добраться до повреждённой трубы под асфальтом в центре города, не перерубив при этом десяток кабелей. Она может «достать» грунт с глубины до 50 метров или с расстояния в 150 метров по горизонтали.

За эту мощь отвечает двигатель в 480 лошадиных сил и турбина, прокачивающая 42 тысячи кубометров воздуха в час. Управлять процессом можно с пульта, а работать — даже ночью, благодаря мощным светодиодным фарам. Машина уже прошла все проверки, сертифицирована и готова к отправке заказчикам.