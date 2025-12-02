Двухпутный участок на перегоне Аям — Нагорная-Якутская открыли в Якутии
На перегоне Аям — Нагорная-Якутская в Республике Саха (Якутия) введена в эксплуатацию новая двухпутная вставка, открывающая движение поездов по обновлённому маршруту. Это событие стало важным этапом в рамках расширения транспортных возможностей региона.Строительство велось в сложнейших природных условиях: район отличается суровым климатом, вечной мерзлотой, горным рельефом и нестабильными водными потоками. Несмотря на это, было проложено свыше 16 км новых путей, а также выполнено удлинение приёмо-отправочных путей, что повысит эффективность обработки тяжеловесных грузовых составов.Трасса пролегает рядом с руслом реки Манахта 2-я и включает в себя пересечения с реками Тимптон и Сагачи. В целях защиты объектов инфраструктуры от паводковых вод построены водоотводные системы и возведено 10 мостов. В ходе работ было переработано около 740 тыс. м³ грунта.Одним из ключевых аспектов стало обеспечение устойчивости железнодорожного полотна в условиях вечной мерзлоты. Чтобы предотвратить возможные просадки и сохранить стабильность земляного основания, откосы насыпи были укреплены наброской из скальных пород общим объёмом более 77,1 тыс. м³.Модернизированный перегон играет стратегическую роль: он соединяет южные территории Якутии с БАМом и Транссибирской магистралью. Через него проходят экспортные потоки каменного угля — одного из главных ресурсов региона.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0