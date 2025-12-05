Российская компания по производству дронов «Лаборатория Будущего» (участник рынка НТИ «Аэронет») начала производство гражданских беспилотных авиационных систем в ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Компания наращивает свое стратегическое присутствие на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ и Саудовский Аравии, где мы открыли два учебно-производственных центра БАС. Наша цель — не просто разовые поставки, а формирование долгосрочного партнерства и создание полноценной экосистемы для беспилотных технологий в регионе», — рассказал заместитель директора «Лаборатории будущего» Илья Шевелев.

Центры будут готовить операторов беспилотников и заниматься серийным производством легких и средних дронов.

Кроме того, в центрах есть шоурум, в котором представлена современная витрина беспилотников.

Так партнеры компании могут оценить возможности беспилотных технологий. Открыт и офис продаж для заключения контрактов и экспортных поставок БАС.Шевелев отметил, что создание комплексного центра — это не только важный шаг к освоению глобальных рынков и продвижению российских технологий на мировой арене, но и путь к созданию полноценной отрасли беспилотников «под ключ» на Ближнем Востоке."Направление выбрано не случайно. Здесь стекаются пути из Саудовской Аравии, стран Африки и Азии. Здесь проходят большие международные выставки, которые привлекают огромное количество высокотехнологичных компаний со всего мира. Это первый шаг в освоении экспортного производства и продвижения российских технологий на мировые рынки", — отметили в компании.