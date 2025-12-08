МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. «Мелодия» начинает выпуск пластинок на собственном заводе в Новосибирске из-за высоко спроса у аудитории. Первая партия пластинок, состоящая из работ Давида Тухманова, группы Zodiac и ВИА «Дос-Мукасан», уже появилась в продаже, сообщили ТАСС в пресс-службе «Фирмы Мелодия»

«Фирма Мелодия» до сих пор ассоциируется у большинства наших соотечественников с виниловыми пластинками. Возрождение производства под брендом «Мелодия» — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов «Мелодии», — приводятся слова генеральный директор компании Андрей Кричевский.

Первой пластинкой нового производства стала «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х годов, разработанная врачами ялтинского санатория. В партию также вошел релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом Disco Alliance латвийской группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан». Грампластинки напечатаны в 2025 году, матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент. Звукорежиссером реставрации и ремастеринга выступил Максим Пилипов. Отмечается, что в планах у завода — расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний.

Как ранее ТАСС сообщил Кричевский, объем первоначальных инвестиций составил порядка 150 млн рублей. Это предприятие полного цикла на базе изготовленной в Гонконге производственной линии Allegro II. Основными странами-поставщиками оборудования стали Швеция, Швейцария, Италия, Китай. Фирма планирует выпуск композиций как из своего каталога, так и на заказ, благодаря чему любой заказчик — артист, автор, лейбл, агентство, правообладатель — сможет выпустить свой альбом. Объемы производства составят около 100 тыс. пластинок в год.

С периода 1964 по начало 1990-х годов «Мелодия» обладала статусом единственной звукозаписывающей компании в стране. После распада СССР компания была преобразована в творческо-производственное объединение и позже реорганизована в федеральное государственное унитарное предприятие.В 2017 году «Мелодия» стала акционерным обществом, с единственным владельцем в лице Росимущества.В 2020 году компания «Формакс» приобрела 100% акций АО «Фирма Мелодия» на аукционе за 329,6 миллиона рублей.

