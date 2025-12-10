вчера
оцените публикацию
Амурский ГХК в ноябре 2025 года
В ноябре 2025 года на объекте продолжается интенсивное строительство, монтаж оборудования полимерных установок и пиролиза, а также работы по общезаводскому хозяйству.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: rutube.ru
Комментарии 2