MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 171
termometrix Видеоблог

Амурский ГХК в ноябре 2025 года

В ноябре 2025 года на объекте продолжается интенсивное строительство, монтаж оборудования полимерных установок и пиролиза, а также работы по общезаводскому хозяйству.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rutube.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара termometrix10.12.25 08:39:04

    К сожалению, Новоуренгойский газохимический комплекс не достроен, и завершение строительства отложено на неопределенный срок. Это также масштабный строительный проект, имеющий огромное значение для энергетического и промышленного баланса страны. Необходимо максимально увеличить переработку нефтегазовых ресурсов.

    #1309774