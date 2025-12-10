Гидрографическое судно «Василий Бубнов» вошло в состав Тихоокеанского флота
Гидрографическое судно проекта 19910 «Василий Бубнов» принято в состав Тихоокеанского флота, сообщили ТАСС на флоте.
«В пункте базирования кораблей Тихоокеанского флота на Сахалине состоялась церемония подъема Военно-морского флага гидрографической службы ВМФ на новом малом гидрографическом судне „Василий Бубнов“. На основании приказа главнокомандующего Военно-морским флотом это современное судно включено в состав Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.
Напомним, судно «Василий Бубнов» было заложено в марте 2020 года. Оно названо в честь инженера и контр-адмирала Василия Бубнова — участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Судно было спущено на воду в июле 2024 года.
Первое судно этого проекта, построенное на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции — «Александр Рогоцкий» — передано заказчику в 2019 году.
ТТХ ВАСИЛИЙ БУБНОВ
Водоизмещение (т) 910
Длина габаритная (м) 56,40
Ширина габаритная (м) 11,17
Высота борта (м) 5,40
Осадка судна (м) 2,94
Скорость (уз) 12
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 3