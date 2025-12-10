Гидрографическое судно проекта 19910 «Василий Бубнов» принято в состав Тихоокеанского флота, сообщили ТАСС на флоте.

«В пункте базирования кораблей Тихоокеанского флота на Сахалине состоялась церемония подъема Военно-морского флага гидрографической службы ВМФ на новом малом гидрографическом судне „Василий Бубнов“. На основании приказа главнокомандующего Военно-морским флотом это современное судно включено в состав Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Напомним, судно «Василий Бубнов» было заложено в марте 2020 года. Оно названо в честь инженера и контр-адмирала Василия Бубнова — участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Судно было спущено на воду в июле 2024 года.

Первое судно этого проекта, построенное на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции — «Александр Рогоцкий» — передано заказчику в 2019 году.

ТТХ ВАСИЛИЙ БУБНОВ

Водоизмещение (т) 910

Длина габаритная (м) 56,40

Ширина габаритная (м) 11,17

Высота борта (м) 5,40

Осадка судна (м) 2,94

Скорость (уз) 12