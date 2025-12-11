Как А-КОНТРАКТ повышает надёжность электронных сборок
Опыт применения технологии чип-бондинга на производстве.
Чип-бондинг — это процедура фиксации электронных компонентов на плате при помощи специального клея (адгезива). Её выполнение в процессе SMT-монтажа позволяет значительно повысить надёжность и срок службы электронной сборки.
Компания А-КОНТРАКТ применяет технологию чип-бондинга для создания высоконадёжных электронных блоков. Использование сертифицированных адгезивов и точных автоматизированных систем диспенсинга обеспечивает контролируемый и воспроизводимый процесс, соответствующий отраслевым стандартам.
Проекты, для которых А-КОНТРАКТ рекомендует чип-бондинг:
· Устройства с повышенными требованиями к надёжности
· Высокотехнологичные сборки
· Платы с двухсторонним монтажом
· Фиксация тяжёлых компонентов
Чип-бондинг наиболее востребован при производстве устройств для таких сфер применения, где оборудование подвергается постоянным вибрациям и перепадам температур: автомобильная электроника, промышленная техника, авионика. Адгезив берёт на себя механическую нагрузку и компенсирует термические напряжения, предотвращая отрыв компонентов.
Читайте подробнее о технологии чип-бондинга на сайте компании А-КОНТРАКТ.
