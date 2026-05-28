Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех провела испытания авиадвигателя ПД-8 для самолета «Суперджет» по требованиям самого строгого российского сертификационного базиса. Он в том числе включает требования к безопасности по последним мировым стандартам. Для проведения работ было изготовлено около 25 комплектов газогенератора, а в натурных испытаниях были задействованы 78 сборок двигателя — это более чем вдвое превышает показатели, принятые в мировой практике.

Сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8 может быть выдан в начале июня. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Сертификационный базис авиадвигателя содержит требования к летной годности и охране окружающей среды. Он служит основой для подтверждения соответствия изделия установленным нормам и получения сертификата типа. В него входят как конструкторская документация и сложные технические расчеты, так и результаты стендовых и летных испытаний.Сертификация ПД-8 базируется на современных нормах летной годности и по сравнению с прошлыми версиями имеет дополнительные требования, в том числе по стойкости двигателя к воздействию кристаллического льда и молниестойкости. Это необходимо для подтверждения безопасной работы двигателя при любых нештатных ситуациях.«Российский авиастандарт предъявляет очень высокие требования к сертификационным испытаниям. Отечественные нормы по прочности диктуют необходимость более консервативного подхода к испытаниям. Учитываются в основном результаты натурных испытаний по подтверждению ресурса и проверке устойчивости к внешним воздействиям. Результаты, полученные с применением цифровых двойников, не могут заменить реальные проверки на стенде, а лишь дополняют доказательную базу. Для материаловедов, конструкторов, технологов это настоящий вызов. Было изготовлено порядка 25 комплектов газогенератора, которые использовались в составе разных сборок двигателей. Удалось в достаточно сжатые сроки провести все испытания, по которым оценивается соответствие двигателя пунктам сертификационного базиса. Мы с этой задачей успешно справились и сейчас ожидаем получения сертификата типа», — отметил генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов.В связи с большим количеством критериев отечественного сертификационного базиса в натурных испытаниях было задействовано 78 сборок двигателя. Это более чем в два раза превышает среднее количество, принятое в мировой практике. После каждого этапа испытаний двигатель разбирается для дефектации, затем собирается снова, и эта силовая установка продолжает проходить проверки.При создании ПД-8 также активно применялись технологии цифрового двойника и компьютерного моделирования, с помощью которых можно проводить виртуальные испытания как отдельных компонентов, так и всей силовой установки.

Испытания новейшего двигателя проводились на открытых и закрытых стендах «ОДК-Сатурн» и «ОДК-Авиадвигатель». Также в работу вовлечены сертификационные центры ЦИАМ им. П.И. Баранова, ГосНИИ ГА и центр «Материал». В настоящий момент документы о прохождении сертификационных испытаний переданы в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию), где принимается решение о выдаче сертификата типа.

Турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200 производства Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех.

