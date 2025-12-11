В Прикубанском округе Краснодара — на ул. им. Константина Гондаря и им. Ивана Беличенко — заработали новые детские сады. Дошкольные учреждения рассчитаны на 280 и 300 мест соответственно.

В каждом из детских садов для всестороннего развития малышей есть спортивный и музыкальный залы, игровые зоны, кабинеты психолога и логопеда, шахматный клуб. Установлено современное интерактивное оборудование, чтобы ребята могли учиться через игры. Также в садиках есть музеи, чтобы с малых лет краснодарцы изучали историю и культуры своей малой Родины.

Детский сад на им. Константина Гондаря рассчитан на 14 групп, в том числе две ясельные. В дошкольном учреждении на ул. им. Ивана Беличенко четыре группы для детей раннего возраста, 12 групп — для воспитанников от 3 до 7 лет. На территориях детских садов для каждой группы есть прогулочные площадки с теневыми навесами. Особое внимание — безопасности дошколят. В учреждениях организована круглосуточная охрана, установлены системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации.

Особенностью учреждения на улице им. Ивана Беличенко является интерактивная библиотека в холле второго этажа. Дошколята могут читать сказки и получать первые научные знания.

Ранее в краевом центре заработал детсад на им. Героя Владислава Посадского. В садике — восемь групп для воспитанников от 3 до 7 лет и одна ясельная. Он рассчитан на 180 мест.

Ещё два детсада открыли в Прикубанском округе в конце октября. Дошкольное учреждение № 218 «Совушка» находится на ул. им. Мурата Ахеджака, 16 и рассчитано на 350 мест. Детский сад № 108 «Бусинка» на ул. им. Ивана Беличенко, 85/1 может принять 300 малышей.

