В Слободо-Туринском районе Свердловской области введён в строй новый мост
В Свердловской области завершена реконструкция участка автодороги село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай: подписано разрешение на ввод в эксплуатацию нового железобетонного моста через реку Тегень.
Вместо устаревшего деревянного сооружения построен надёжный мост длиной 60 метров, способный выдерживать нагрузку до 14 тонн на ось. Общая протяжённость реконструированного участка — 526 метров.
Для фундамента выполнено бурение скважин и погружение железобетонных свай, установлены балки пролётного строения, смонтированы барьерные ограждения, дорожные знаки и подходы. Укреплены откосы с использованием георешётки и геотекстиля, территория рекультивирована — засеяна травой. Для устройства насыпи использовано 16,2 тыс. кубометров грунта со щебёночно-песчаной смесью.
Русло реки расчищено и расширено, конусы укреплены, лестничные сходы и система водоотвода обеспечили безопасность и долговечность конструкции. Старый мост демонтирован, а движение по участку теперь стало безопасным для школьных автобусов, транспорта экстренных служб и местных жителей. Проект решает проблему транспортной доступности для трёх населённых пунктов Слободо-Туринского района.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0