Линия по выпуску модульного оборудования запущена в Ульяновской области

Резидент индустриального парка «Заволжье» запустил новую линию по производству модульного оборудования. Завод входит в российскую компанию IEK GROUР.

Новая линия ориентирована на выпуск автоматических выключателей и модульного оборудования, спроектированных с учётом строгих требований надёжности, безопасности и удобства эксплуатации. Аппараты серии MASTER предназначены для применения в строительстве и промышленности. Производство полностью локализовано в России.

Запуск новой линии подкрепляет стратегию компании по развитию высокотехнологичного производства в России и удовлетворению спроса широкого круга отраслей.

«Запуск автоматизированной линии по производству модульного оборудования MASTER для нас — это возможность перейти на более устойчивый и технологически выверенный формат работы. Новые продуктовые решения расширяют наши возможности по объемам и ассортименту, а также помогают повысить стабильность качества. Это важный шаг в планомерном обновлении производственного контура предприятия», — подчеркнула заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Контактор» Людмила Некрасова.

На ПМЭФ-2025 было подписали соглашение о реализации в Ульяновской области инвестпроекта стоимостью 2 млрд рублей, который предполагает создание до 300 новых рабочих мест на территории будущей особой экономической зоны промышленно-производственного типа, формируемой на базе индустриального парка «Заволжье».

Источник: ulgov.gosuslugi.ru

