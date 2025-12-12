Брянский машиностроительный завод отправил в Монголию два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ. Они войдут в локомотивный парк Улан-Баторской железной дороги.

Локомотивы серии ТЭМ18ДМ внесены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Сотрудничество Улан-Баторской железной дороги и Брянского машиностроительного завода продолжается не первый год. В локомотивном парке УБЖД эксплуатируется более 20 локомотивов модели ТЭМ18ДМ, произведенных на БМЗ с учетом климатических особенностей Монголии.

Тепловозы ТЭМ18ДМ выпускаются на БМЗ с 2008 года. Это одна из наиболее востребованных серий маневровых тепловозов в России. Они работают во всех регионах нашей страны и за ее пределами. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание. ТЭМ18ДМ может работать в регионах с различными климатическими условиями, в том числе и за полярным кругом.