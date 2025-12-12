Первые российские электромобили «Атом» начали тестирование на дорогах. Сейчас машины проходят финальные испытания, и вскоре их смогут приобрести сотрудники КамАЗа — именно им предоставлено право первыми оформить заказ.

Разработка новой модели велась несколько лет при участии специалистов Ростеха. Знаковым событием стала сборка первого предсерийного образца в Москве в ноябре 2025 года — это означает, что проект перешёл в завершающую стадию перед серийным выпуском.

Для будущих владельцев из числа работников автозавода подготовили специальные условия, включающие сервисную поддержку и пакет услуг для зарядки.

Как отметили в Ростехе, «Атом» отличается от привычных автомобилей — он создан как «автомобиль-гаджет». Управлять системами можно с помощью сенсорного руля, в салоне работает голосовой помощник, а важная информация выводится прямо на лобовое стекло.

Важно, что проект реализован на собственной российской платформе — от аккумуляторов до программного обеспечения. Это делает «Атом» одним из первых полностью отечественных электромобилей.