Увидеть вживую: первые «Атомы» уже ездят по российским дорогам
Первые российские электромобили «Атом» начали тестирование на дорогах. Сейчас машины проходят финальные испытания, и вскоре их смогут приобрести сотрудники КамАЗа — именно им предоставлено право первыми оформить заказ.
Разработка новой модели велась несколько лет при участии специалистов Ростеха. Знаковым событием стала сборка первого предсерийного образца в Москве в ноябре 2025 года — это означает, что проект перешёл в завершающую стадию перед серийным выпуском.
Для будущих владельцев из числа работников автозавода подготовили специальные условия, включающие сервисную поддержку и пакет услуг для зарядки.
Как отметили в Ростехе, «Атом» отличается от привычных автомобилей — он создан как «автомобиль-гаджет». Управлять системами можно с помощью сенсорного руля, в салоне работает голосовой помощник, а важная информация выводится прямо на лобовое стекло.
Важно, что проект реализован на собственной российской платформе — от аккумуляторов до программного обеспечения. Это делает «Атом» одним из первых полностью отечественных электромобилей.
