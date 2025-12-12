Коломенский завод (входит в состав «ТМХ-Энергетические решения») выпустил два электровоза ЭП2К (№ 510 и 511) в особой ливрее для легендарного поезда «Красная стрела». Локомотивы уже переданы заказчику на Октябрьскую железную дорогу, где будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

Помимо новой окраски, электровозы получили современную систему видеомониторинга, призванную заменить традиционные зеркала заднего вида. На бортах установлены камеры, а в кабине машиниста — сенсорные экраны, отображающие обстановку по бокам электровоза. Бригада может регулировать яркость, выбирать сторону обзора или выключать один из экранов ночью, чтобы снизить нагрузку на глаза.

Ещё одним нововведением стали светодиодные прожекторы. Они не только ярче старых, повышая безопасность движения в тёмное время суток, но и проще в установке, поскольку не требуют регулировки фокуса.

Напомним, что «Красная стрела» — фирменный скорый поезд, беспрерывно курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом с 10 июня 1931 года. Время в пути составляет 8 часов. Поезд отправляется из Москвы в 23:55, прибывая в Санкт-Петербург в 07:55, и следует аналогичному расписанию в обратном направлении.

В составе поезда: 1 вагон «Люкс», 9 СВ, 5 купейных, 1 штабной вагон (с местом для пассажиров с ограниченными возможностями) и 1 вагон-ресторан.