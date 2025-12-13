Череповецкий судостроительный завод спустил на воду буксир-толкач «Филипп Ирапский» проекта ТСК.395М. Об этом сообщает «Агентство Городского Развития Череповец». Новый буксир получил название в честь Преподобного Филиппа Ирапского, тесно связанного с историей города. Это имя судну дали по инициативе Вологодской епархии и лично епископа Череповецкого и Белозерского, владыки Игнатия.

«Это событие наглядно демонстрирует: Череповец по прежнему остаётся мощным промышленным центром. Здесь бережно сохраняются традиции судостроения, создаётся современный флот и открываются новые возможности для экономического развития. Очень здорово, что сегодня среди нас присутствует молодёжь города, студенты, которые теперь своими глазами увидели мощь череповецкого судостроения и узнали о том, что производят в их родном городе», — поделилась генеральный директор Агентства Городского Развития Оксана Андреева.

Это седьмой буксир, построенный на Череповецком судостроительном заводе и последний в рамках большого контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

В рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга и Минтранса России ГТЛК законтрактовала на ЧСЗ строительство серии из 5 буксиров проекта ТСК.395М, с использованием средств ФНБ, для работы на маршрутах от Череповца до Астрахани. Первые два буксира поставлены в 2024 году, оставшиеся три сдали в 2025 году.

Мощность в 1300 л.с. позволяет единовременно буксировать восемь и более барж. Буксир оборудован подъемной рубкой для улучшения видимости при проводке длинных составов.

Основные характеристики буксира-толкача проекта ТСК.395М:

Длина, м 22,3

Ширина, м 7,4

Высота борта, м 2,84

Осадка, м 1,5

Мощность главных двигателей, кВт 440

Класс РРР О 2,0 (лед 30)