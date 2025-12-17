MAX
Спортивные объекты

В столице Прикамья состоялось открытие стадиона «Юность»

© permkrai.ru

16 декабря, состоялась церемония открытия центрального спортивного объекта Перми — стадиона «Юность». Его реконструкция началась осенью 2023 года и на месте старого объекта был возведен новый.Здесь построен четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м, а также обновлена открытая арена. Новые трибуны вмещают порядка 1,5 тыс. человек. На объекте внедрена уникальная технология искусственного намораживания льда на треке для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом.

Реконструкция проведена благодаря помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». В рамках благотворительного проекта «Газпром — детям» на реконструкцию социально значимого объекта направлено порядка 1,5 млрд руб.

Круглогодичный многофункциональный комплекс с открытой ареной включает в себя тёплые раздевалки, медицинский блок, баскетбольный, хореографический и фитнес залы.

© ombudsman.perm.ru
© permkrai.ru
© permkrai.ru
© permkrai.ru
© rifey.ru

https://rifey.r.../list/id_152874

https://ombudsm...25/12/16/10759/

Источник: permkrai.ru

Комментарии

  Tcheluskin17.12.25 10:36:43

    Большой плюс за то, что стадион с беговыми дорожками.
    Сейчас, к сожалению часто строят новые стадионы и переделывают старые многофункциональные стадионы в чисто футбольные.

    