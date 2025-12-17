В столице Прикамья состоялось открытие стадиона «Юность»
16 декабря, состоялась церемония открытия центрального спортивного объекта Перми — стадиона «Юность». Его реконструкция началась осенью 2023 года и на месте старого объекта был возведен новый.Здесь построен четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м, а также обновлена открытая арена. Новые трибуны вмещают порядка 1,5 тыс. человек. На объекте внедрена уникальная технология искусственного намораживания льда на треке для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом.
Реконструкция проведена благодаря помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». В рамках благотворительного проекта «Газпром — детям» на реконструкцию социально значимого объекта направлено порядка 1,5 млрд руб.
Круглогодичный многофункциональный комплекс с открытой ареной включает в себя тёплые раздевалки, медицинский блок, баскетбольный, хореографический и фитнес залы.
