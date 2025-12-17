«КАМАЗ» совместно с официальным партнёром — заводом спецтехники ТК ЛИФТ (группа компаний «Торг-Комс») вывел на рынок новый автомобиль-мультилифт на шасси КАМАЗ-65951. Спецтехника на высокотехнологичном шасси поколения К5 доступна для заказа

Автомобиль-мультилифт на шасси КАМАЗ-65951 предназначен для транспортировки сменных кузовов и работы с прицепом. Крюковой погрузчик (мультилифт) является основным элементом модульных перевозок: суть в том, что один автомобиль, оборудованный данным механизмом, может транспортировать сменные кузова различного, функционального назначения (модули). В их числе — контейнер, грузовая платформа для перевозки техники, вагон, бытовка, цистерна, бункер для перевозки твердых бытовых отходов и т. д. Таким образом, новинка актуальна для предприятий в сфере обращения с твёрдыми коммунальными (ТКО), промышленными и другими видами отходов, а также для предприятий сельского хозяйства и других компаний, которые используют в производственной деятельности сменные кузова.

Среди основных преимуществ данной модели спецтехники — усиленное шасси новейшего поколения КАМАЗ-65951 с колёсной формулой 8×4, надёжное навесное оборудование грузоподъёмностью 30 тонн и возможность работы с широкой линейкой сменных кузовов (контейнеров) в составе автопоезда.

Рабочая длина погрузчика составляет 6060 мм, что позволяет работать со сменными контейнерами внутренней длиной 7250 мм. Опоры кузова крюкового погрузчика имеют цельную конструкцию и высокую износостойкость, что позволяет избегать замену в период всего срока эксплуатации. Крюковой захват высотой 1570 мм имеет цельную литую конструкцию и подвержен износу меньше, поскольку не имеет съёмных соединений. А система замков, имеющих внешнее смыкание, является одной из самых надёжных и позволяет производить их перестановку для применения контейнеров с внутренним смыканием.

Шасси КАМАЗ-65951 с полной массой 50 тонн и грузоподъёмностью 36,2 тонны создано инженерами автогиганта для работы с экстремальными нагрузками, при этом машина может эксплуатироваться в самых сложных условиях. Автомобиль оснащается современным дизельным двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 482 л.с., который развивает максимальный крутящий момент 2400 Н·м, обеспечивая необходимую динамику и тяговые возможности. Конструкция шасси демонстрирует повышенную прочность: лонжероны рамы изготовлены из высокопрочной стали S600, мосты усиленной конструкции оснащены колесными редукторами, а балансирная подвеска рассчитана на продолжительные работы с предельными нагрузками. Современная пневматическая тормозная система с EBS и электронно-управляемым стояночным тормозом соответствует самым строгим стандартам безопасности и надёжности.

На шасси установлена современная кабина, отвечающая самым последним требованиям безопасности, которая оснащена всем необходимым для продолжительной и комфортной работы оператора. В комплектации кабины — кондиционер с автоматическим управлением климат-контролем, электрический подогрев сидений, электропривод и подогрев боковых зеркал, современная комбинация приборов, мультимедийная система с диагональю 10 дюймов и многое другое.

Данное шасси идеально подходит для установки самосвальных платформ, мультилифтов, бортовых платформ с кран-манипуляторными установками и другого специального оборудования, требующего повышенной грузоподъёмности и надёжности.