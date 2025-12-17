Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ) успешно завершила испытания своей новой разработки — системы ледового обнаружения, так называемого «ледового радара», и получила Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (РС). Решение полностью соответствует новой редакции международного Полярного кодекса (ИМО), которая вступает в силу с 1 января 2026 года и обязывает оснастить системами ледового обнаружения все суда ледового класса (категории PC1-PC3), работающие в Арктике.

Разработанный ЭМЦТ ледовый радар — не просто модернизированная РЛС, а специализированная система с особыми алгоритмами обработки сигнала. Она в реальном времени четко отображает на экране границы ледовых полей, каналы, торосы и другие препятствия, интегрируя эту информацию с электронными картами (ЭКНИС). Это позволяет перейти от навигации, основанной на опыте, к управлению судном, подкрепленному точными цифровыми данными.

«Изменения в Полярном кодексе 2025 года переводят ледовую навигацию в более технологичную и регламентированную плоскость, -отметил директор по разработкам ЭМЦТ Владимир Пономарев. -Наш радар дает возможность судам, работающим в Трансарктическом транспортном коридоре (ТТК) не просто „чувствовать“ лед, а заранее „видеть“ и анализировать его при помощи электронных средств. Это существенно повышает ситуационную осведомленность экипажа, а значит — усиливает безопасность судоходства, предотвращает аварийные ситуации и позволяет оптимизировать ледовые маршруты, сокращая время и расходы на арктические переходы».

Опираясь на опыт эксплуатации крупнейшего в мире российского ледокольного флота, ЭМЦТ создала решение, которое уже прошло все необходимые испытания и доказало свою эффективность в реальных условиях на судах северного флота. Компания входит в число немногих мировых разработчиков, предлагающих рынку готовое к установке и полностью сертифицированное оборудование.

Для обеспечения соответствия флота новым требованиям Полярного кодекса судовладельцы могут выбрать стратегию комплексного оснащения или точечной модернизации. С точки зрения внедрения, существует два технологических подхода:

Во-первых, это интегрированный вариант в составе навигационного мостика, объединяющем все ключевые функции управления судном, как это реализовано в ИНС разработки ЭМЦТ — Pro-Mariner 5000 MFD. Это комплексное решение, включающее, помимо ледового радара, все обязательные судовые системы, такие как ЭКНИС с возможностью отображения космоснимков поверх навигационных карт, панель виртуальных приборов, картографический навигационный радар, система управления гидроакустическими сенсорами, видеокамерами, и т. д.

Второй вариант предусматривает установку ледового радара как самостоятельного программно-аппаратного модуля. Решение ЭМЦТ легко интегрируется в существующее на борту навигационное оборудование, в том числе иностранного происхождения, что позволяет модернизировать действующий в северных широтах флот быстро и с минимальными затратами.

Особое внимание при разработке уделялось эргономике и простоте освоения нового оборудования. «Наша цель — сделать сложные технологии интуитивно понятными для судоводителя, превратить ледовый радар, с которым ранее экипаж не взаимодействовал, в привычный и надежный инструмент. Такой подход, на наш взгляд, обеспечивает не только формальное соответствие обновленному Полярному кодексу, но и реальное повышение безопасности и эффективности ледовой маршрутизации за счет удобства применения и уверенности экипажа в своих действиях», — подчеркнул Владимир Пономарев.