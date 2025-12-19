Компания «ТМХ-Электротех» (входит в ТМХ) в Свердловской области получила сертификат и приступила к полному серийному производству тяговых генераторов ГПП‑840 для современных маневровых тепловозов. Ранее здесь выпускали только якоря, а окончательную сборку генераторов проводили на другом предприятии холдинга.

Генератор мощностью 840 кВт — ключевой элемент энергоустановки тепловоза ТЭМ18ДМ. Он не только питает тяговые электродвигатели, но и способен кратковременно работать как стартер для запуска дизеля от аккумуляторной батареи.

Для организации полного цикла на заводе провели технологическую подготовку и ввели в строй собственную испытательную станцию, что позволило обеспечить строгое соответствие продукции требованиям РЖД. До конца 2025 года предприятие планирует собрать первые 30 таких генераторов, рассказали в ТМХ.