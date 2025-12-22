Терапевты, диетологи, психологи: в Луганске открылся центр для комплексной поддержки ЗОЖ
На базе Луганской республиканской больницы № 2 начал работу первый в регионе специализированный «Центр здоровья». Учреждение ориентировано не на лечение, а на профилактику заболеваний и системное продвижение принципов здорового образа жизни среди населения.
Основные задачи центра — информировать людей о правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек и предоставлять индивидуальные рекомендации по переходу к ЗОЖ с учётом особенностей каждого пациента.
Для проведения диагностики центр оснащён современным оборудованием:
Спирометр — для оценки функции дыхания;
Смокелайзер (газоанализатор) — определяет уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, что служит наглядным стимулом для отказа от курения;
Аппарат для биоимпедансного анализа — оценивает состав тела (процент жира, мышц, воды) для профилактики ожирения, гипертонии и других заболеваний.
Консультационную помощь в центре оказывают терапевты, диетологи, специалисты по лечебной физкультуре и психологи, обеспечивая комплексный подход к формированию здоровых привычек, рассказали в Минздраве России.
