На базе Луганской республиканской больницы № 2 начал работу первый в регионе специализированный «Центр здоровья». Учреждение ориентировано не на лечение, а на профилактику заболеваний и системное продвижение принципов здорового образа жизни среди населения.

Основные задачи центра — информировать людей о правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек и предоставлять индивидуальные рекомендации по переходу к ЗОЖ с учётом особенностей каждого пациента.

Для проведения диагностики центр оснащён современным оборудованием:

Спирометр — для оценки функции дыхания;

Смокелайзер (газоанализатор) — определяет уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, что служит наглядным стимулом для отказа от курения;

Аппарат для биоимпедансного анализа — оценивает состав тела (процент жира, мышц, воды) для профилактики ожирения, гипертонии и других заболеваний.

Консультационную помощь в центре оказывают терапевты, диетологи, специалисты по лечебной физкультуре и психологи, обеспечивая комплексный подход к формированию здоровых привычек, рассказали в Минздраве России.