Демиховский машиностроительный завод (в составе ТМХ) завершил сертификацию модернизированной версии электропоезда переменного тока ЭП3Д. Главным нововведением стало оборудование дополнительного экологически чистого туалетного комплекса в промежуточном немоторном вагоне.

Ранее доступные для маломобильных пассажиров туалеты размещались только в головных вагонах. Установка второго санитарного узла повысит комфорт для пассажиров в шести- и восьмивагонных составах, особенно на длительных маршрутах. Это решение было внедрено по запросам пассажиров и перевозчиков.

Испытания состава прошли в октябре на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ, а в ноябре заводская комиссия с участием представителей РЖД и Роспотребнадзора подтвердила полное соответствие электропоезда требованиям. ДМЗ получил сертификат на пять лет, разрешающий серийный выпуск обновлённых составов, рассказали в ТМХ.

Электропоезда ЭП3Д выпускаются с 2016 года и оснащены эргономичными сиденьями, USB-разъёмами, климат-контролем и местами для пассажиров с ограниченной мобильностью. Модель является лауреатом премии «ПРИОРИТЕТ-2018» и входит в список «100 лучших товаров России».