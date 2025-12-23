В Иркутске построено новое здание детской поликлиники № 10
В Иркутске построено новое современное здание детской поликлиники № 10 на бульваре Рябикова. Объект возведён в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общий объем финансирования превысил 1,4 млрд рублей. Результат достойный — современное здание, включая технический этаж, общей площадью более 11 тыс. кв. м рассчитано на обслуживание до 20 тысяч детей. В поликлинике два блока. В первом блоке находится отделение неотложной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатория, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Во втором блоке расположили подземный гараж, прачечную, комнаты отдыха для персонала, участок по обращению с медицинскими отходами и другие вспомогательные помещения.
