В России запустили серийное производство собственных чиллеров для систем кондиционирования
Компания «Ридан» начала серийный выпуск модульных чиллеров серии RCHILL с воздушным охлаждением. Установки предназначены для систем кондиционирования и холодоснабжения в зданиях различного назначения.
В базовую линейку вошли шесть моделей холодопроизводительностью от 62 до 320 кВт. Чиллеры могут работать как автономно, так и объединяться в систему до восьми машин с общим управлением.
Преимуществами новых чиллеров являются полная локализация — разработка и производство осуществляются в Московской области, включая изготовление ключевых компонентов. Модульная конструкция позволяет наращивать мощность по мере необходимости, а система автоматически регулирует производительность, экономя энергию. При выходе из строя одного модуля остальные продолжают работу, обеспечивая надёжность. Установки также поддерживают интеграцию в систему удалённого мониторинга и управления, отметили в компании производителя.
