В Пермском крае запустили крупнейший в России комплекс на 24 тысячи индеек
В Чайковском реализуется инвестиционный проект по новому для нашей территории направлению агробизнеса
На базе реконструированной бывшей молочной фермы в селе Ваньки вырос комплекс по промышленному выращиванию индеек — ООО «Индейка ПК»
Буквально на днях состоялся запуск комплекса, первые 8 тыс индюшат уже обживают ферму
Масштабы:
🔸3 корпуса по 1600 кв м с санпропускником и дезбарьером
🔸13 га земли
🔸24 тысячи голов индюшат
🔸35 новых рабочих мест
🔸5 тысяч тонн мяса в год — плановый объем производства
🔸150 млн ₽ - плановый объем инвестиций
Содержание идет под контролем автоматики, компьютер регулирует параметры микроклимата, освещенности, кормушки и поилки
Суточные цыплята весом 150 граммов завозятся партиями из Ростова, на убой их увезут в Ижевск через 120 дней уже весом до 17 кг
На откорм одной партии индеек потребуется 286 тонн комбикорма
Директор ООО «Индейка ПК» Алексей Морозов поделился планами дальнейшего развития комплекса:
Сначала закончим с корпусами, потом обязательно займёмся облагораживанием территории комплекса.При благоприятном развитии событий можно будет подумать и о расширении производства Заключено соглашение о реализации инвестпроектаВыход на плановую мощность обеспечит предприятию 7-е место в России по этому отраслевому направлению.
