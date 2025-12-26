MAX
В Нижнем Новгороде открыли детский сад

Первый детский сад, построенный в рамках проекта комплексного развития территорий, ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде 22 декабря 2025 года.

В Нижнем Новгороде завершилось строительство первого детского сада по проекту комплексного развития территорий. Дошкольное учреждение возведено инвестором за счёт собственных средств на территории жилого комплекса «Савин Парк» в Кстовском районе.

Это трёхэтажное учреждение общей площадью более 5 тыс. квадратных метров, рассчитанное на 280 воспитанников. После завершения всех процедур объект будет передан в муниципальную собственность.

Источник: www.opennov.ru

