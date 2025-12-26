Вместо импорта: Россия начинает производить контейнеры для ядерных отходов
По заказу компании «Техснабэкспорт» в России создан ключевой элемент для будущей независимости в сфере ядерной энергетики. На заводе «Уральская Сталь» в Новотроицке успешно отлита первая в стране заготовка корпуса промышленного контейнера для перевозки и хранения ядерных материалов.
Слиток весом свыше 115 тонн изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Производство отливки такой массы и из этого материала для изделий столь ответственного назначения осуществлено впервые. Этот шаг завершает многолетний цикл исследований и опытно-конструкторских работ, рассказалина предприятии.
В перспективе данная технология станет основой для серийного производства контейнеров, предназначенных для транспортировки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива и остеклованных радиоактивных отходов с гражданских реакторов.
До настоящего времени российские атомщики зависели от зарубежных поставок подобных сложных инженерных решений. Успешная реализация проекта силами специалистов «Уральской Стали», «ОКБМ Африкантов» и ЦНИИТМАШ означает создание в России полного цикла разработки и производства оборудования для замкнутого ядерного топливного цикла.
