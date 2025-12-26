MAX
2 дня назад 85463
Bionysheva_Elena Производство

Вместо импорта: Россия начинает производить контейнеры для ядерных отходов

По заказу компании «Техснабэкспорт» в России создан ключевой элемент для будущей независимости в сфере ядерной энергетики. На заводе «Уральская Сталь» в Новотроицке успешно отлита первая в стране заготовка корпуса промышленного контейнера для перевозки и хранения ядерных материалов.

Слиток весом свыше 115 тонн изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Производство отливки такой массы и из этого материала для изделий столь ответственного назначения осуществлено впервые. Этот шаг завершает многолетний цикл исследований и опытно-конструкторских работ, рассказалина предприятии.

В перспективе данная технология станет основой для серийного производства контейнеров, предназначенных для транспортировки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива и остеклованных радиоактивных отходов с гражданских реакторов.

До настоящего времени российские атомщики зависели от зарубежных поставок подобных сложных инженерных решений. Успешная реализация проекта силами специалистов «Уральской Стали», «ОКБМ Африкантов» и ЦНИИТМАШ означает создание в России полного цикла разработки и производства оборудования для замкнутого ядерного топливного цикла.

Комментарии 6

  • vassso1 vassso127.12.25 17:36:33

    Не будем сейчас «а почему мы рааааньше этого не деееелалиии», и другие ко-ко-ко. Просто порадуемся, что теперь сами производим подобные сложные аппараты. Лишь только три страны (я даже не знаю какие) умеют это делать. Теперь и мы. Вперёд Россия! 💪😎🇷🇺

    #1310583
  • Александр Терентьев Александр Терентьев27.12.25 18:53:10

    Как-то со всех сторон ранее я слышал о первенстве России в ядерной технологии. А получается что контейнер для транспортировки и хранения отходов это". ключевой элемент для будущей независимости в сфере ядерной энергетики." И контейнер -это сложное инженерное сооружение: «До настоящего времени российские атомщики зависели от зарубежных поставок подобных сложных инженерных решений». А тогда атомный реактор -это более сложное инженерное решение?
    И мы тоже зависим от зарубежных поставок? Какой то напряг получается из этой информации.

    #1310584
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski27.12.25 20:08:07

      Во времена СССР точно эти контейнеры делали сами — не обязательно в РФСР, нпр. на Украине. А потом после развала СССР не решились на свое производство и только сейчас …

      #1310587
    • Юрий Герасимов Юрий Герасимов27.12.25 22:56:33

      Ты думаешь что это как мусорный контейнер? Я в шоке конечно, а вы примерно, хоть на ниточку представляете себе, что такое ядерные отходы? Россия обладает полным циклом производства реакторов. Почему вы думаете, что все до мельчайшей детали надо всегда производить в одной стране? Росатом смотрит, где есть выгода. Это не значит, что Россия не способна построить контейнеры, просто может случится так, что построить дороже, чем купить. И, о ужас, вы только представьте себе, но сейчас капитализм и Росатом тоже не прочь получать прибыль

      #1310590
  • Нет аватара pomidorka28.12.25 17:12:28

    А я правильно понимаю, что самого контейнера ещё никто не сделал и пока есть только процесса получения заготовки для него?

    #1310606
  • Нет аватара DimaY28.12.25 20:55:14

    Хосподя… журналисты и их комментаторы. Успокойтесь, выдохните и зайдите к себе на кухню. Контейнеры бывают разные, даже для еды. Для радиоактивных материалов они тоже бывают разные. Мы производим много разных ТУКов, каждый под определенные задачи. Ну сами подумайте — заготовка 115 тонн, её даже на железной дороге не перевезти. Речь идет о специализированном изделии, для транспортировки отработанного ядерного топлива морем. Там свои требования, но нам это раньше было не нужно. Теперь появились проекты в Турции, Бангладеш, Индии, Египте. По договорам, отработанное ядерное топливо мы со станций забираем. А как везти из этих стран? Не было большой востребованности, мы не делали такие изделия. Сейчас появилась, значит будем делать.

    #1310613