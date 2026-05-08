сегодня
На третьем блоке Курской АЭС-2 с опережением сроков забетонировали фундамент реактора
Работы завершили на четыре месяца раньше планируемого срока — на укладку бетонной плиты площадью 5,4 тысячи квадратных метров ушло около четырёх месяцев. На стройке было задействовано около 200 рабочих. Сейчас специалисты готовятся к следующему этапу — возведению стен реакторного здания, сообщили в Росатом.
Источник: max.ru
