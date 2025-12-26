На ИАЗ установили производственные линии для обработки крупногабаритных деталей самолетов
Два современных высокопроизводительных фрезерно-обрабатывающих центра сданы в эксплуатацию в цехе 221. В декабре на станках завершился этап пусконаладки, проведена проверка геометрии, изготовлены тестовые детали.
Новые большие трехкоординатные станки с нетерпением ждали в подразделении, поскольку загрузка в цехе 221 сегодня очень большая. На этом оборудовании, предназначенном для обработки деталей из алюминиевых сплавов, будут изготавливать нервюры, лонжероны, балки и другие крупногабаритные комплектующие самолета.
Система ЧПУ, установленная на новых станках, знакома сотрудникам цеха 221, так что проблем с освоением нового оборудования и его дальнейшей эксплуатацией возникнуть не должно. Уже в начале января на нем планируют изготовить первые боевые детали.
— В ноябре и декабре выполнены пусконаладочные работы и изготовлены тестовые детали, к работе были привлечены будущие операторы этих станков, для них специалисты компании-поставщика провели обучение и инструктаж. Подготовку прошел также персонал, который будет обслуживать оборудование, — специалисты отдела главного механика, МСП и Иркут-Станко Сервиса. Фрезерно-обрабатывающие центры отлично показали себя при тестировании и в конце прошлой недели были переданы производству, — отметил заместитель начальника отдела 309 Алексей Шумейко.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0