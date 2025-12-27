Ход строительства обхода Волгограда
Закончили основные работы на участке обхода Волгограда
Ключевая особенность проекта — построенный 1,3-километровый мост через Волго-Донской канал им. В. И. Ленина, который раньше можно было пересечь только в Волгограде.При этом переправа в городе перегружена, из-за чего местным властям её трудно закрыть на ремонт, но с появлением нового объекта это станет возможным.Длина новой четырёхполосной дороги — 12 км. На проезжей части предусмотрены три развязки, две площадки отдыха для водителей, разделительное барьерное ограждение, а ещё освещение и свежая разметка.Напомним, что это один из трёх этапов большого обхода Волгограда, протяжённость которого составит 70 км. Проект третьего этапа, который соединит первые два, уже получил согласование Госэкспертизы.
