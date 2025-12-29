MAX
Roman Wyrzykowski Космонавтика

Состоялся первый запуск спутников «Гермес» для управления роботизированными комплексами

28 декабря 2025 года на орбиту выведена экспериментальная группа космических аппаратов в рамках спутниковой программы «Гермес» — отечественного проекта, направленного на создание инфраструктуры спутниковой связи для автономного управления роботизированными системами на расстояниях более 200 км от оператора.

В состав запуска вошли МКА «Моха-1», «Ея-2» и «Аргус-312» (далее — МКА), которые были выведены на орбиту попутно с двумя аппаратами «Аист-2Т» № 1 и № 2 ракетой-носителем «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат».

МКА «Моха-1», «Ея-2» и «Аргус-312» предназначены для проведения сеансов связи с наземными передвижными объектами. Передача данных осуществляется посредством ретрансляции сигнала целевой аппаратурой МКА — ретранслятором «Гермес» и модемами «Гермес».

Новая орбитальная группировка предназначена для отработки возможности удалённой (более 200 км) передачи данных — как информационного, так и управляющего каналов. В основе технологии лежит помехоустойчивый канал «Спецсвязь „Гермес“», уже доказавший свою эффективность в реальных условиях.

Изготовителем и конечным пользователем МКА «Моха-1», «Ея-2» и «Аргус-312» является ООО НПО «КАЙСАНТ».

🇷🇺 Ключевые преимущества системы:

👑 полностью отечественная разработка — от космических аппаратов до управляющего программного обеспечения;

👑 Direct-to-Device: возможность прямой связи с космическим аппаратом без промежуточных станций;

👑 гибкая архитектура и возможность кастомизации под различные задачи

«Гермес» — это основа для новой архитектуры связи. Программа обеспечивает технический суверенитет, снижает зависимость от импортных решений и открывает перспективы масштабной роботизации на всей территории страны.

🇷🇺 Мы благодарны нашим партнерам и клиентам за вклад в успешный запуск первой экспериментальной орбитальной группировки. Этот результат — плод совместных усилий всех участников экосистемы. Впереди — расширение группировки и развертывание новых решений для роботизации и спутниковой связи.

Аппараты успешно вышли на заданные орбиты и сейчас специалисты проводят прием телеметрических данных с аппаратов.

@germesfpv

Источник: t.me

