В Батыревском округе в деревне Полевые Бикшики запустили новый производственный цех в СПССПК «Молочные зори» стоимостью 300 миллионов рублей.

Сейчас на предприятии трудится 88 человек. Запуск новой линии в кооперативе «Молочные зори» это создание 10 новых рабочих мест в Батыревском округе.

«Благодаря государственной поддержке Минсельхоза Чувашии, правительства республики и нашей страны мы получили господдержку в форме гранта в размере 40 миллионов рублей. Данные средства были направлены на закупку нового оборудования. Мы производим молочные продукты, сырные продукты, сычужные продукты, сливки, масло сливочное крестьянское. Мы поставляем нашу продукцию не только в Чувашскую Республику, но и в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу и Брянск», — отметил председатель кооператива Зульфир Алигберов.

На сегодняшний день предприятие оснащено передовыми технологиями глубокой переработки молока, гарантирующими высокое качество готовой продукции — и её безопасность для потребителя. Кооператив «Молочные зори» реализует молочную продукцию покупателям и другим промышленным компаниям для дальнейшего изготовления конечной молочной продукции. Такие объемы позволяют развивать пищевую и перерабатывающую промышленности региона.

В рамках программы модернизации, начатой в 2024 году, предприятие ведет масштабные строительные работы. Среди проектов — создание современных очистных сооружений площадью 576 м² стоимостью 75 млн рублей. Это обеспечит значительное повышение уровня экологической безопасности производства.

Кроме того, строятся два склада общей площадью 2800 м² стоимостью 80 млн рублей, что создаст дополнительные рабочие места. А также цех сушки площадью 850 м² с инвестициями в 50 млн рублей, предусматривающий двенадцать новых вакансий.

Также предприятию оказана государственная поддержка по следующим направлениям: на возмещение части затрат связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива на сумму более 7 млн. рублей и на поддержку переработки сырого молока на пищевую продукцию в объеме 3,1 млн рублей.

В 2023-2024 годах кооператив получил государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики на технологическую модернизацию производства (возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования) в объеме 8,4 млн рублей.