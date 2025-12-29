В Симферополе на улице Балаклавской открыли новое здание поликлиники. Фоторепортаж
В в Симферополе состоялось открытие нового здания поликлиники на улице Балаклавской — структурного подразделения Симферопольской городской клинической больницы № 7.
Строительство объекта стоимостью 872,5 млн рублей было реализовано в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В здании площадью 3808,3 кв. м, помимо кабинетов врачей-терапевтов, врачей общей практики и узких специалистов, также предусмотрены: лаборатория, дневной стационар, кабинеты здорового образа жизни и медицинской профилактики, функциональной диагностики, неотложной помощи, процедурный, прививочный кабинеты и др.
В поликлинику приобретено медицинское оборудование на общую стоимость более 220 млн рублей.
В медорганизации установлены компьютерный томограф, рентген-аппарат. Современным оборудованием оснащены кабинет эндоскопических исследований, кабинеты врача-офтальмолога, оториноларинголога, невролога, пульмонолога, хирурга с процедурными и перевязочными, а также возможностью проведения инструментальных исследований с использованием компьютеризированной аппаратуры.
Мощность медицинской организации — 250 посещений в смену. На медицинское обслуживание к поликлинике прикреплены 25 585 человек, в том числе 2 268 детей. В здании предусмотрено разделение потоков пациентов: для приема детского населения выделен отдельный вход с регистратурой.
