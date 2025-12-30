Ширина в 34 метра: на ледокол «Чукотка» смонтирована главная рубка
Работы провели специалисты Балтийского завода (входит в ОСК) с помощью плавучего крана «Демаг». Двухъярусная конструкция весом 170 тонн и шириной 34 метра стала основным элементом передней части надстройки судна.
Именно из этой рубки капитаны будут управлять движением атомохода и проводкой судов через арктические льды. Следующим этапом станет внутреннее оснащение рубки: монтаж навигационного оборудования, систем связи и прокладка необходимых коммуникаций, рассказали в ОСК.
«Чукотка» — это пятый универсальный атомный ледокол проекта 22220, строящийся на Балтийском заводе для «Росатома». Судно было заложено в декабре 2020 года и спущено на воду в ноябре 2024 года.
