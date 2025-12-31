Здание возвели на Астрадамской улице в рамках Адресной инвестиционной программы, рядом с жилыми домами по программе реновации и Тимирязевским парком.

Архитектура сада сочетает современные решения с уютной атмосферой. Вестибюль украшает декоративное дерево, а в интерьере использованы спокойные оттенки серого, оливкового и белого. Стены украшены изображениями деревьев, а в прогулочных зонах нанесены рисунки сказочных героев, животных и космических сюжетов, созданные студенткой Московского архитектурного института.

В здании оборудованы групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и пищеблок полного цикла. На прилегающей территории обустроены игровые и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники, рассказали в мэрии Москвы.

Это 84-й объект образования, построенный на севере Москвы с 2011 года. В настоящее время в районе ведётся строительство ещё 13 зданий образовательного назначения.