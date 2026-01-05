С главного сборочного конвейера автогиганта сошла новая модель тяжёлого семейства автомобилей поколения К5 — седельный тягач КАМАЗ-65956. Сейчас он проходит обкатку на линии испытательных стендов автомобильного завода.

«Сборка этой модели прошла в ритме конвейера и не вызвала больших затруднений, — рассказал заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей — начальник бюро Артём Осипов. — Эта машина похожа на другой седельный тягач — полноприводный КАМАЗ-65955, который собирается на автомобильном заводе больше года. У него такой же двигатель, электрооборудование, система выпуска, пневматическая и топливная системы, пружинная подвеска кабины. Высокая степень унификации с полноприводным КАМАЗ-65955 по ключевым системам обеспечивает снижение затрат на производство, обслуживание и подготовку серийного выпуска автомобиля в 2026 году. При этом у новинки оригинальная конструкция задних крыльев, которая крепится на специальный кронштейн, седельное устройство выше, чем у собратьев, а сама база, предназначенная для установки платформы (трала), гораздо длиннее».

Обладая высокой грузоподъёмностью, седельный тягач может работать в составе автопоезда для перевозки тяжёлой крупногабаритной техники на трале, а также доставлять сыпучие грунты на самосвальном полуприцепе. Полная масса автопоезда может достигать 91,5 тонны, если в седельное устройство поставить кузов, в него поместится 80 тонн песка или гравия. Машина станет хорошим помощником на промышленных объектах, строительных площадках, в карьерах.

Новая модель оснащена 560-сильным двигателем Р6, 16-ступенчатой механической коробкой передач, задними ведущими мостами, имеет колёсную формулу 6×4. Вместительный топливный бак на 600 литров позволяет преодолевать большие расстояния без дополнительных заправок. В серийное производство новую модель линейки К5 планируется запустить в 2026 году.

Автомобиль КАМАЗ-65956 станет новым словом в развитии линейки тяжёлых камазовских тягачей. Разрабатывался он для эксплуатации в России и поставок на экспорт — в Армению, Азербайджан, Беларусь и Киргизию. «КАМАЗ» создаёт конкурентоспособную технику мирового уровня, которая на равных может конкурировать и на мировых площадках.

В целом типаж автомобилей и шасси нового поколения К5 на сегодняшний день сформирован. Лидер российского грузового машиностроения представляет полную линейку современных высокотехнологичных автомобилей. Модельный ряд автомобилей и шасси КАМАЗ К5 включает в себя пять семейств: магистральное, транспортное, тяжёлое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое семейство состоит из нескольких моделей. При этом для каждой модели разработано несколько комплектаций, в зависимости от требований потребителей и условий применения, что подтверждает высокую технологическую зрелость платформы поколения К5. Дальнейшее появление новых моделей и модификаций планируется при появлении соответствующих запросов от потребителей. У профильных российских компаний есть надёжный партнёр, обеспечивающий своевременные поставки инновационной техники под их нужды и доступное сервисное обслуживание.