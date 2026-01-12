В Оренбурге открылись новые школа и детский сад
В первый рабочий день после новогодних праздников в областном центре открылись два обновлённых образовательных учреждения: детский сад № 184 и средняя школа № 65. Учреждение, не работавшее с 2019 года, было капитально отремонтировано. После завершения работ, на которые в 2025 году было выделено дополнительное финансирование, детский сад сможет принять 105 воспитанников в пяти группах.
Школа № 65 укомплектована современным оборудованием, а ее особенность — библиотека с читальным залом. Образовательный процесс здесь начнется для 585 учеников.
