С УФ-очисткой воздуха и USB-разъёмами: ТМХ поставил новые поезда для метро Новосибирска

Трансмашхолдинг (ТМХ) завершил поставку нового подвижного состава для Новосибирского метрополитена. В рамках контракта, заключённого в 2024 году, городу переданы пять пятивагонных поездов модели 81-725/726/727. Все составы уже введены в эксплуатацию.

Три поезда переданы на условиях лизинга при участии «Сбербанк Лизинга», ещё два метрополитен приобрёл напрямую у завода «Метровагонмаш» (входит в ТМХ). Новая модель разработана инженерами «ТМХ-Инжиниринг» и полностью оснащена российскими узлами и агрегатами, включая тяговый привод, компрессоры, тормозные системы и систему управления.

Как отметили в ОПЖТ, для пассажиров созданы комфортные условия: салоны оборудованы климатической системой с УФ-очисткой воздуха, USB-разъёмами для зарядки устройств, информационными экранами и противоскользящим покрытием пола. В головных вагонах предусмотрены места для маломобильных граждан.

«Метровагонмаш» сотрудничает с Новосибирским метрополитеном с момента его открытия в 1986 года. Поставка новых составов стала частью программы обновления подвижного состава, которую жители города уже оценили за комфорт и надёжность.

Источник: t.me

Комментарии 8

  • dacota dacota14.01.26 20:28:00

    Тег «Новосибирск»

  • Нет аватара DimaY14.01.26 20:37:27

    А как УФ чистит воздух?

    • Нет аватара Лес14.01.26 22:16:20
      Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.
      Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

      Ссылка

      Отредактировано: Лес~22:20 14.01.26
      • Нет аватара DimaY14.01.26 22:49:13

        Так убивает бактерии или чистит? Это разные вещи. УФ рециркулятор — система обеззараживания, а не очистки. Рециркуляторы во многих больницах висят и работают, а ботинки все равно надо мыть, чтобы они чистыми были, Вы их под УФ лампу можете на час поместить, они не станут чистыми. Очистка и обеззараживание это два разных процесса.

        • Нет аватара Лес15.01.26 13:40:53

          Пишут про очистку подразумевая очистку ультрафиолетом от бактерий. Контекстное применение слова «очистка» добавляет ему дополнительное смысловое значение.

          Отредактировано: Лес~13:42 15.01.26
          • Нет аватара DimaY15.01.26 14:03:52

            Это некорректно, потому что при этом «трупы» бактерий остаются в воздухе. Например Вы можете прочитать на лекарствах «Стерильно» и «Апирогенно». Ультрафиолетом может сделать раствор стерильным, то есть убить бактерии, но такой раствор может быть пирогенным (вызывать повышение температуры), за счет клеточных стенок убитых бактерий. Так вот рециркулятор убивает бактерии, то есть не будет инфекционных болезней, при этом убитые бактерии могут вызывать аллергии, так что дезинфекция и очистка это разные процессы, для очистки используются фильтрующие системы. Не надо людей в заблуждение вводить. Не вижу ничего плохого если в новости напишут о «встроенной системе обеззараживания воздуха» как написано у Коммерсанта, alexm ниже привел цитату.

        • Андрей Мко Андрей Мко15.01.26 14:56:04

          Как глубоко .Молодец

  • Нет аватара alexm15.01.26 12:32:48

    Коммерсант писал так:
    Все основные узлы и агрегаты поезда имеют отечественное происхождение. Составы оборудованы вентиляцией и встроенной системой обеззараживания воздуха. Вместимость одного поезда достигает порядка 1500 человек. По словам производителя, в нем широкие двери, удобные сидения, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования и шумоизоляции.

    ТМХ сотрудничает с новосибирским метро с момента его открытия в 1986 году. В 2009 году новосибирский метрополитен стал первым покупателем поездов метро, производство которых было освоено на входящем в состав ТМХ Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге.

