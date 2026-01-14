Трансмашхолдинг (ТМХ) завершил поставку нового подвижного состава для Новосибирского метрополитена. В рамках контракта, заключённого в 2024 году, городу переданы пять пятивагонных поездов модели 81-725/726/727. Все составы уже введены в эксплуатацию.

Три поезда переданы на условиях лизинга при участии «Сбербанк Лизинга», ещё два метрополитен приобрёл напрямую у завода «Метровагонмаш» (входит в ТМХ). Новая модель разработана инженерами «ТМХ-Инжиниринг» и полностью оснащена российскими узлами и агрегатами, включая тяговый привод, компрессоры, тормозные системы и систему управления.

Как отметили в ОПЖТ, для пассажиров созданы комфортные условия: салоны оборудованы климатической системой с УФ-очисткой воздуха, USB-разъёмами для зарядки устройств, информационными экранами и противоскользящим покрытием пола. В головных вагонах предусмотрены места для маломобильных граждан.

«Метровагонмаш» сотрудничает с Новосибирским метрополитеном с момента его открытия в 1986 года. Поставка новых составов стала частью программы обновления подвижного состава, которую жители города уже оценили за комфорт и надёжность.