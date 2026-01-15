14 января состоялось открытие новой поликлиники Режевской центральной районной больницы. Это один из семи объектов здравоохранения в регионе, строительство которых завершилось в 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения для реализации задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поликлиника сможет принимать до 300 человек в сутки. Здесь будут работать терапевты, узкие специалисты, есть диагностический блок с УЗИ и ЭКГ, кабинеты профилактики, физиотерапии, диспансеризации. Для разделения потоков пациентов предусмотрен фильтр-бокс.

Стоимость возведения объекта площадью 1,8 тысячи квадратных метров составила 466 миллионов рублей. На оснащение поликлиники новой мебелью и медицинским оборудованием было дополнительно выделено более 42 миллионов рублей.