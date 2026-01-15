MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 56
artal Медучреждения

В Реже Свердловской области открылась новая поликлиника

© www.све.рф

14 января состоялось открытие новой поликлиники Режевской центральной районной больницы. Это один из семи объектов здравоохранения в регионе, строительство которых завершилось в 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения для реализации задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поликлиника сможет принимать до 300 человек в сутки. Здесь будут работать терапевты, узкие специалисты, есть диагностический блок с УЗИ и ЭКГ, кабинеты профилактики, физиотерапии, диспансеризации. Для разделения потоков пациентов предусмотрен фильтр-бокс.

Стоимость возведения объекта площадью 1,8 тысячи квадратных метров составила 466 миллионов рублей. На оснащение поликлиники новой мебелью и медицинским оборудованием было дополнительно выделено более 42 миллионов рублей.

© www.све.рф
© www.све.рф
© www.све.рф
© www.све.рф

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.све.рф

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт