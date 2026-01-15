Аэропорт Сочи оснастили новыми системами связи для диспетчеров и служб
Компания «Азимут» установила в аэропорту Сочи современные системы связи VCS 2700 и CDR 2700. Оборудование предназначено для обеспечения надёжной связи диспетчеров с экипажами самолётов и наземными службами, а также для круглосуточной записи оперативной информации.
Система VCS 2700 обеспечивает голосовую связь по радиоканалам, телефонным линиям и громкой связи. Она масштабируется и может использоваться как в небольших аэропортах, так и в крупных узлах. Комплекс CDR 2700 регистрирует и хранит все переговоры, метеоданные и другую оперативную информацию на жёстких дисках и съёмных носителях.
По итогам испытаний оборудование подтвердило соответствие техническим требованиям и готово к вводу в эксплуатацию, рассказали в Ростехе.
